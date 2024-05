L’"Etica Islamica" di De Francesco

Dopo la presentazione all’Archiginnasio di Bologna con l’arcivescovo Matteo Zuppi, si terrà stasera a Scandiano, nella sala civica Bruno Casini in via Diaz, alle 20.30, la presentazione del libro ‘Etica islamica contemporanea’ di Ignazio De Francesco, Carocci editore. Conoscersi per comprendersi l’un l’altro è la base fondamentale per ogni incontro e confronto costruttivo. Il libro di De Francesco è uno studio che restituisce il ventaglio delle discussioni sui nodi etici, religiosi e giuridici che attraversano l’Islam contemporaneo e che rappresenta uno strumento prezioso per il dialogo interreligioso. Insieme ai nuovi interrogativi posti da un mondo in perenne trasformazione, tumultuosa e profonda, emergono le scelte, che si impongono a ogni latitudin.

l.m.f.