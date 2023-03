Morte di ‘Lili’ Stefanatto, la sentenza: "Non fu un omicidio, 9 anni all’ex". La famiglia: "Indignati"

Reggio Emilia, 30 marzo 2023 – Argentina ma reggiana d’adozione. Liliana Stefanatto, 54 anni, ha vissuto per vent’anni a Canossa dove si era sposata e dove tuttora vivono l’ex marito e la figlia 26enne Linda Grizzi. Poi, dopo la separazione è tornata nella sua patria d’origine, a Villa Maria, nella provincia di Cordoba. Qui aveva ritrovato l’amore con Ignacio Aldeco, 45 anni, ma la storia non aveva funzionato. L’uomo però si è trasformato in un ex violento (anche se già due anni prima aveva avuto precedenti specifici) e la sera del primo febbraio 2021, Liliana viene trovata morta a casa, con gravi contusioni alla testa provocate – secondo l’accusa – da un martello o una mazza. Le ricostruzioni non sono state in grado di provare con certezza quello che è accaduto, ma – come ha ammesso l’uomo stesso – quella sera ci fu una lite fra i due. Aldeco viene accusato di omicidio doppiamente aggravato dal vincolo e dal contesto di genere, ma senza alcun provvedimento restrittivo. Ma due giorni fa la sentenza in Argentina choc da parte della corte con giuria popolare: prosciolto dall’omicidio e 9 anni di condanna per lesioni aggravate (per riqualificazione del reato) e maltrattamenti reiterati contro...