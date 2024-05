L’imbrattatore seriale. Altra denuncia per il 26enne. Svastiche e croci celtiche nel giorno della Liberazione

È stato colto in flagrante dalla Digos mentre imbrattava i muri di Reggio nel giorno della festa della Liberazione con frasi e simboli di estrema destra, dalle svastiche alle croci celtiche fino al simbolo riconducibile al partito ‘Militia’. Il 26enne è stato sorpreso all’alba dello scorso 25 aprile nei pressi della casa della salute ‘ex Spallanzani’ mentre con una bomboletta spray scriveva sul muro di cinta della struttura, su diverse cabine elettriche e di derivazione idrica.

Il giovane è recidivo. Si tratta infatti dello stesso che un anno fa venne beccato dai membri del centro sociale Aq16 mentre realizzava scritte e segni nazifascisti al parco Primavera, nella zona del parcheggio Cecati. Lui, una volta scoperto, per minacciarli ha estratto fuori la pistola d’ordinanza in dotazione per il lavoro di guardia giurata che svolgeva. Ma nel tentativo di fuga gli è caduta l’arma, poi raccolta dagli attivisti e consegnata in questura. Per quei fatti era già stato denunciato. Ma ora ci è ricascato.

La polizia lo teneva d’occhio da tempo con indagini incentrate sulla visione di numerosi filmati estrapolati da sistemi di videosorveglianza, appostamenti e pedinamenti, compiuti principalmente in orari notturni. Dopodiché è stata disposta una perquisizione domiciliare che ha permesso sia di acquisire ulteriori elementi investigativi che completano il quadro indiziario sia di ricostruire le dinamiche dei fatti anche dei precedenti episodi di imbrattamento. Nella circostanza sono state sequestrate ulteriori 7 bombolette spray di colore nero e bianco ed altri adesivi e toppe riconducibili a movimenti di estrema destra. Il questore Giuseppe Maggese sta inoltre valutando opportune misure di prevenzione da applicare al giovane.

dan. p.