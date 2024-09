Linee mute a causa di un incidente

Un incidente ha interrotto il servizio telefonico e di internet, ieri mattina, nella zona di Lentigione di Brescello a causa dell’abbattimento della cabina Telecom situata nel parcheggio di fronte a un istituto di credito, in centro alla frazione. L’urto ha provocato l’abbattimento della cabina, gravemente danneggiata, tanto che i relativi collegamenti sono stati interrotti. Della questione è stato subito interessato anche il Comune. "Abbiamo provveduto tempestivamente a transennare la cabina e, contestualmente, abbiamo effettuato l’apertura della segnalazione del guasto a Telecom, mobilitata per la riparazione. I tecnici – spiega il sindaco Carlo Fiumicino – stanno valutando la pratica identificata con il numero di segnalazione Telecom 22597557, che chiunque può utilizzare per confrontarsi con l’azienda telefonica".