Lions day, screening gratuiti in centro e ’Zampalonga’ a Guastalla

Il grande cuore dei Lions ha invaso pacificamente il centro storico. Piazza San Prospero restaurata per un giorno intero si è tinta di giallo e di blu, i colori che contraddistinguono i Lions, la più grande associazione di volontariato al mondo, che a Reggio Emilia conta 11 Club e un Leo Club, con oltre 300 soci attivissimi su tutto il territorio di città e provincia. Il Lions Day, la giornata che celebra a livello internazionale l’associazione fondata negli Stati Uniti nel 1917 da Melvin Jones, è andato in scena in città e provincia con un ricchissimo programma di iniziative. La giornata era iniziata con una raccolta alimentare organizzata dai Lions e dai giovani Leo presso il Conad Le Querce, il cui ricavato è stato destinato a Dora Emporio solidale.

Quindi in piazza San Prospero si sono svolte le attività principali. In collaborazione con l’Associazione Ottici, alcuni medici oculisti hanno effettuato gratuitamente screening a oltre un centinaio di persone. In collaborazione con l’Associazione Diabetici per l’intera giornata altro personale medico Lions ha effettuato altrettanti esami gratuiti per il controllo della glicemia. Per tutta la giornata è stato presente anche un ambulatorio mobile, dotato di personale qualificato. I bambini, ma anche tanti ragazzi con i familiari si sono intrattenuti in piazza giocando con i giochi da tavolo e di ruolo.

In provincia, a Guastalla, i soci del Lions Club “Ferrante Gonzaga” avevano organizzato la “Zampalonga” una bellissima passeggiata a scopo benefico sugli argini del Po, dedicata agli amici a quattro zampe e ai loro padroni. Il ricavato è stato interamente devoluto al “Servizio Cani Guida per non vedenti dei Lions”, il centro addestramento di Limbiate.