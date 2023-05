Little Taver, esce il nuovo album "Pezzi che spaccano di brutto"

E’ in distribuzione "Ricco di famiglia", nuovo album di Davide Tavernelli, in arte Little Taver, il rocker di Correggio in scena con la sua band, His Crazy Alligators. Anticipato dal singolo ’Bye bye Dubai’, il nuovo album è un prodotto composto, suonato e cantato cercando di mantenere la caratteristica impronta live. Contiene dodici brani, di cui quattro estratti di concerti al Fuori Orario a Taneto di Gattatico e altri otto tra inediti e cover registrati in studio. Il disco è stato realizzato grazie a una campagna di crowdfunding su Produzioni dal Basso. Alla realizzazione dell’album hanno partecipato pure la drag queen Ape Reina e la cantante Lara Luppi.

"Se solo penso a due o tre anni fa, non ci avremmo scommesso un euro – è il commento di Little Taver – tra la pandemia e le crisi mistiche. Avevamo quasi rigettato gli strumenti. E invece... In questo album ci sono musicisti e ospiti straordinari e pezzi che secondo noi spaccano di brutto…".

Little Taver è sulla scena musicale da oltre trent’anni. Si è fatto conoscere con la partecipazione al film Radiofreccia del concittadino Luciano Ligabue. Nei primi anni Novanta ha fondato i "Little Taver & his Crazy Alligators", proponendo un travolgente Rock’n’Roll anni Cinquanta e non solo.

a.le.