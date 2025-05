Lo sguardo più bello sul mondo. La carica dei giovani cronisti. Raccontare per sapere e rispettarsi

Una bellissima festa, ieri al Centro Internazionale Loris Malaguzzi, per premiare i ragazzi delle scuole medie di Reggio Emilia e Provincia che hanno partecipato a questa edizione numero 23 di Cronisti in Classe. Progetto che il Resto del Carlino riserva agli studenti della scuola secondaria di primo grado, con il sostegno di Iren, Realco (Sigma Ecu), Emilbanca.

Undici gli istituti in gara in questo campionato di giornalismo: combattuto a suon di articoli, interviste e disegni. E a salire sul gradino più alto è stata la scuola Enrico Fermi di Rubiera, premiata dal sindaco Marco Massari. Secondo Premio alla Lelio Orsi di Novellara, che ha ricevuto il riconoscimento dal dirigente scolastico provinciale Paolo Bernardi. Il terzo premio è andato alla scuola Alessandro Manzoni di Reggio Emilia. A premiarli il presidente della Provincia Giorgio Zanni. A tutti gli istituti è andata una targa, mentre ai primi tre è stato consegnato anche un buono, rispettivamente, da 300, 130 e 100 euro, da spendere in materiale informatico per la scuola.

L’assessora Marwa Mahmoud ha invece consegnato il primo premio per il miglior disegno alla scuola cittadina Sandro Pertini 2. Giorgio Zanni, questa volta in veste di sindaco di Castellarano, ha consegnato la targa per il secondo posto per il miglior disegno ai suoi concittadini della scuola Papa Giovanni XXIII. Terzo posto per il miglior disegno alla Carlo Levi di Campegine, che ha ricevuto il riconoscimento dalle mani di Paolo Rosato, vicecapocronista di Carlino Reggio. La targa per l’articolo più votato on line è stata conquistata dalla scuola Antonio Allegri di San Martino in Rio. Premio Speciale alla scuola Galileo Galilei di Massenzatico e Premio Speciale Giornalismo alla Ezio Comparoni di Bagnolo. Premi anche dagli sponsor del progetto. Elena Sinigaglia di Realco (Sigma Ecu) ha riconosciuto il suo premio alla scuola Dante Alighieri di Bibbiano. E Alessandro Masetti di Emilbanca alla Leonardo da Vinci di Reggio Emilia. La cerimonia di premiazione è stata preceduta da un momento di grande emozione.

Ad Albert Golemi della scuola Antonio Allegri di San Martino in Rio è andata una targa che ha riconosciuto il valore delle sue parole, nel raccontare in un articolo l’amicizia che lo lega ai suoi compagni: sempre pronti ad aiutarlo nelle difficoltà che ogni giorno deve affrontare a causa di una sua fragilità. Ed è in questa amicizia profonda e sincera che Albert ha scritto di trovare la bellezza della sua vita. Il 6 di giugno, in allegato a Carlino Reggio, i lettori potranno trovare uno speciale dedicato a Cronisti in Classe 2025.