Lorenzo Uglietti rinnova con Pallacanestro Reggiana fino al 2027

Dopo il rinnovo di Michele Vitali, ecco che è ieri arrivata anche l’ufficialità dell’estensione di Lorenzo Uglietti che si lega alla Pallacanestro Reggiana fino al giugno del 2027.

"Sono molto orgoglioso di poter continuare questo percorso – ha spiegato il playmaker nativo di Torino – quando c’è un prolungamento vuol dire che l’apprezzamento è reciproco, lo vedo quindi come un segnale di fiducia da parte della società. Questo significa responsabilità in più, che accoglierò volentieri aiutando a far capire ai nuovi arrivati cos’è la Pallacanestro Reggiana. Credo di essere cresciuto molto negli ultimi due anni e lo devo anche al lavoro ed al rapporto che si è creato con coach Priftis. Qui a Reggio sto benissimo e ho colto questa opportunità senza doverci neanche pensare. Mi fa piacere ritrovare Marco Sambugaro dopo che le nostre strade si erano incrociate tanti anni fa, a Biella. Siamo cresciuti entrambi ed è bello lavorare nuovamente insieme a questo livello. Ai tifosi voglio dire che sono davvero molto carico e spero lo siano anche loro per la stagione in arrivo, ci vediamo presto!".

L’esterno classe ’94 – il cui rinnovo è stato presentato sui social tramite un rebus da risolvere ‘Uglietti meglio dei cappelletti’ ripreso da uno slogan coniato da un gruppo di tifosi – diventa quindi un punto di riferimento ancor più significativo per tutto il gruppo di coach Priftis e per i nuovi giocatori che sono in arrivo.

Tra questi, oltre al forte play americano Troy Caupain, ci dovrebbe essere anche la guardia-ala Diego Garavaglia, talento classe 2007 e grande promessa del nostro basket che a Reggio potrebbe trovare spazio uscendo dalla panchina per perfezionare la propria crescita.

La trattativa è ben avviata e dall’ambiente filtra ottimismo sulla fumata bianca che potrebbe arrivare già nella prossima settimana. Tra pochi giorni, inoltre, sapremo anche se il ‘quattro’ italiano sarà Luca Severini con cui è in atto un dialogo fitto che va avanti da alcune settimane. Il giocatore, attualmente sotto contratto con Tortona, ha un’opzione di uscita a proprio favore da esercitare entro venerdì e anche in questo caso sembrano esserci buone possibilità di vedergli indossare la canotta biancorossa della Unahotels.

Francesco Pioppi