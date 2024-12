Lotta ai tumori, oltre quaranta donne alla visita senologica

Nei giorni scorsi alla sede della Croce rossa di Bagnolo si è svolto l’ultimo dei tre appuntamenti dedicati alla prevenzione dei tumori al seno. Grazie all’impegno dei volontari della associazione Lilt, già da fine ottobre, in vari incontri, oltre quaranta donne fra i 20 e i 44 anni di età hanno potuto effettuare una visita senologica, apprendere le tecniche di autocontrollo e ricevere importanti consigli per condurre stili di vita sani orientati alla prevenzione, per il bene della propria salute. L’amministrazione comunale ha voluto ringraziare la Croce Rossa, che ha patrocinato e ospitato l’iniziativa, e tutto il gruppo di volontari della Lilt che l’ha resa possibile, "offrendo alla nostra comunità il proprio tempo e le proprie competenze".

Ai vari incontri hanno preso parte Stefano Codeluppi, Monica Lazzaretti, Antonella Crema e l’oncologa Elisa Gasparini. "Un grazie – aggiungono dalla locale amministrazione comunale – anche ai bar e agli esercizi commerciali che lo scorso ottobre hanno raccolto e devoluto fondi a favore delle attività della Lilt o ad altre associazioni impegnate nella lotta contro i tumori". Anche nel Reggiano sono state numerose le iniziative rivolte proprio alla prevenzione dei tumori che colpiscono soprattutto le donne, attraverso il ricco programma dell’Ottobre Rosa, che coinvolte associazioni, commercianti e aziende, oltre a singoli cittadini.