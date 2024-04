L’Under 17 espugna Ostia. Ora l’ostacolo Livorno

Nella nona giornata del girone interregionale, l’Under 17 della Unahotels (14) espugna il parquet di Ostia (6) per 83-90 e mantiene la vetta solitaria. Ora arriva la prova del nove, sabato alle 19.45 alla Cherici di via Cassala, quando i boys di coach Consolini affronteranno il Don Bosco Livorno (12) nell’ultimo match della post-season: con una vittoria si vola direttamente alle finali scudetto, in caso contrario i baby andranno allo spareggio, in programma nel weekend del 12 maggio.

Unahotels: Bardelli 4, Carboni 4, Deme, Fornasiero 33, Lusetti 2, Abreu 11, Manfredotti A. 14, Marras, Samb 14, Rinaldini 8. All. Consolini.

L’Under 15 (42) supera anche l’ultimo esame di maturità, imponendosi sulla Fortitudo (36) per 78-70 e stacca il pass per l’Interzona come terza classificata in regione. Decisivo il break nei quarti centrali (21-19 al 10’, 62-44 al 30’). Ora i boys di coach Iemmi se la vedranno con la prima del Veneto, la seconda della Toscana e la terza del Lazio nel weekend del 17-19 maggio a Tolentino (Macerata): le prime due del girone accedono alle finali scudetto.

Unahotels: Rinaldini 16, Alfieri 6, Bulgarelli 5, Cuoghi 4, Ghirardini 8, Lusvardi 3, Mammi 10, Marchi, Morcavallo 5, Petacchi 8, Sabbadini 10, Zampogna. All. Iemmi.

c.c.