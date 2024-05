Lunedì Nasciuti presenta la coalizione

La sala Casini del ‘Polo Made’, in via Diaz a Scandiano, ospita lunedì alle 20.30 la serata di presentazione della coalizione di centrosinistra a supporto della candidatura di Matteo Nasciuti a sindaco di Scandiano. L’incontro, condotto da Roberto Rocchi (formatore, agile coach, creativo e regista), sarà un’opportunità per conoscere il programma elettorale del primo cittadino uscente Nasciuti e delle cinque liste che lo sostengono. "Un documento – dicono dal gruppo di Nasciuti – che è il risultato del lavoro collettivo svolto dai tavoli di lavoro nelle ultime settimane grazie alla partecipazione di quasi un centinaio di persone che si sono confrontate, hanno fatto proposte e condiviso obiettivi per la città".

Prima della chiusura che verrà lasciata a Nasciuti, saranno illustrati anche tutti i candidati delle cinque liste che compongono la coalizione: Azione, ‘Matteo Nasciuti sindaco’, Pd, ‘Scandiano giusta, solidale, verde’ e ‘Siamo Scandiano’. Gli appuntamenti elettorali del centrosinistra continueranno con il ‘Grand tour dei circoli’, percorso a tappe che porterà Nasciuti, insieme ai candidati e candidate, in tutte le frazioni scandianesi. Il primo si terrà al ‘Circolo Amici dello sport’ di Arceto il 7 maggio alle 20.30.

• Intanto oggi alle 17.15 in piazza Martiri della Libertà a Casalgrande si terrà ‘Per Casalgrande. Idee per una visione d’insieme sul futuro della nostra comunità’, un confronto su alcuni temi con attenzione al programma del centrosinistra del suo candidato Giuseppe Berselli. Tra gli ospiti l’assessore regionale Alessio Mammi.

m. b.