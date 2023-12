Lutto nel mondo dei vigili del fuoco:. Giuseppe Iori si è spento a 70 anni

Un grave lutto ha colpito il mondo dei vigili del fuoco reggiani. Dopo un periodo di malattia, si è spento all’età di 70 anni Giuseppe Iori. La notizia della sua morte ha suscitato cordoglio sia dalle parti di Fellegara, dove Iori era residente, sia nell’ambiente dei vigili del fuoco, dove, prima della pensione, Giuseppe Iori è stato a lungo in servizio come pompiere, in forza alla caserma di via della Canalina, facendosi apprezzare per le sue doti umane e professionali.

Lo piangono la moglie Mirella Campani, i figli Fabio con Beatrice e Giulia con Luca, gli adorati nipoti Riccardo, Giorgia, Matilde e Gloria, il fratello Angelo, la cognata Luciana.

Questo pomeriggio alle 19 sarà recitato il rosario in sua memoria, alla camera ardente dell’ospedale Magati. Per desiderio della famiglia Iori, non sono graditi fiori, ma eventuali offerte da devolvere al Core (Centro Oncoematologico) dell’ospedale Santa Maria Nuova. I funerali dell’ex vigile del fuoco si svolgeranno domani mattina, nel giorno di Santa Barbara, la Patrona dei Vigili del Fuoco (che ricorre appunto il 4 dicembre) muovendo alle 10 dall’obitorio del Magati, a cura delle Onoranze Funebri Ferrari Simone, per la chiesa parrocchiale di Santa Teresa a Scandiano. Al termine della funzione religiosa si proseguirà per l’Ara crematoria del cimitero di Coviolo. Numerosi in queste ore dolorose sono i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando alla famiglia Iori, molto conosciuta e stimata.

