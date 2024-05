Maltrattamenti a Castelnovo Sotto, donna da vittima a imputata

Castelnovo Sotto (Reggio Emilia), 4 maggio 2024 – Da presunta vittima a imputata. Una donna 46enne nelle scorse settimane si è rivolta ai carabinieri di Castelnovo Sotto per denunciare presunti maltrattamenti e violenze ad opera del marito. Ma gli accertamenti delle forze dell’ordine e gli ulteriori approfondimenti in tribunale a Reggio hanno fatto emergere una realtà ben diversa. Tanto che il pubblico ministero Laura Galli ha ribaltato la situazione, con la donna che da parte lesa ora si ritrova indagata, rinviata a giudizio per calunnia. Pare infatti che l’ex marito non abbia manifestato violenza nei suoi confronti e che le accuse di maltrattamenti siano legati piuttosto al desiderio della donna di vendicarsi dell’uomo, da lei accusato di essere stata lasciata per un’altra relazione sentimentale. Inizialmente l’uomo era stato pure arrestato di fronte ad elementi che sembrano confermare la tesi accusatoria della donna. Ma di fronte al giudice, all’interrogatorio di garanzia, il quadro generale è cambiato. E la donna, a quanto pare gelosa e vendicativa, è stata rinviata a giudizio. Lei è difesa dall’avvocato Francesco Arlotti, mentre l’uomo è assistito da Costantino Diana. A ottobre è previsto l’avvio del processo.