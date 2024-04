Marabù itinerante: "Faremo sedici serate in tutta la provincia. E poi show al Valli"

Una stagione estiva all’insegna dell’eccellenza delle proposte culturali e di intrattenimento, che culmineranno con ben tre feste Marabù, che rappresentano un successo assicurato.

È stata presentata ieri alla Tenuta Venturini Baldini, incastonata nello splendore delle colline di Roncolo, tra filari di viti e cipressi. Lo stesso parco che sarà contenitore di appuntamenti tutti stuzzicanti e di grande attrattiva. Si comincerà il 15 giugno con il ritorno dei Mercoledì Rosa, all’insegna del relax, della buona musica e della socialità slow, seguiti ogni domenica dall’aperitivo in musica cura di "Sali e Tabacchi"/"Ad Ogni Modo".

Una serata al mese sarà dedicata a grandi medici della mente: lo psicanalista e filosofo Umberto Galimberti (venerdì 14 giugno); lo psichiatra e saggista Paolo Crepet (lunedì 8 luglio) e Stefano Rossi (venerdì 2 agosto), tra i massimi psicopedagogisti italiani. Il tutto con la possibilità di degustare i vini della tenuta e, nelle serate slow, i cocktail dei ragazzi del Freestyle di Scandiano. Non ancora fissata la data di un evento di grande calibro dedicato alle auto d’epoca e al lusso sofisticato del classico.

Il programma è stato presentato da Gianluca Federici e Pierpaolo Zucchetti (responsabile marketing e business development della Venturini Baldini), che poi hanno lasciato la parola a Lauro Bonacini e Andrea Gasparini, figlio del re delle notti reggiane Sandro (scomparso nel 2016).

I due dal 2015 hanno rilanciato la formula vincente del Marabù in modo itinerante per portare in scenari sempre nuovi quel cocktail di musica, divertimento spumeggiante e positività che resero la discoteca di Villa Cella uno dei templi del divertimento italiano negli anni ’80. Il tour Marabù 2024 avrà 16 tappe, che culmineranno il 4 dicembre al Teatro Valli, con un Musical dedicato al Marabù dal titolo "Glory Days", a sostegno della realizzazione del Mire - Ospedale della Donna e del Bambino.

Presente ieri Denna Veroni, presidente di Curare Onlus, con cui è stata attivata quest’inedita collaborazione. "L’idea di ripartire con le feste – ha spiegato Lauro Bonacini – è nata nel 2015, perché si sentiva la necessità diffusa di quel tipo di divertimento. Organizzammo il primo evento all’Aquatico, con tutto il personale dell’ex Marabù. Fu un successo: 3mila persone, di cui 700 alla cena. Allora iniziammo a proporre altri eventi in situazioni diverse: sempre con 3-5mila presenze. Dopo lo stop durante la pandemia, sempre più Comuni, associazioni, enti ci chiedono le feste a tema Marabù".

Ecco il perché di questa crescita costante: "Questa estate ne proporremo 16, in tutta la provincia, dalla Montagna alla Bassa, passando per la città". Tre saranno proprio nella Tenuta di Roncolo: i sabati 22 giugno, 27 luglio (dedicata agli Anni 90) e 10 agosto. L’obiettivo è divertimento sano "un’ondata carica di positività e ricordi, con lo sguardo anche ai gusti delle nuove generazioni". Oltre alla musica, lo show è completato da un corpo di ballo, video legati ai brani, scenografie a tema; gli stessi pezzi sono stati tutti riadattati con basi ritmiche più travolgenti, come ha spiegato Andrea Gasparini: "L’obiettivo è un format in grado di competere con quelli nazionali". L’evento Marabù più particolare si svolgerà a Monticelli: "Là è seppellito mio padre, e là lui iniziò ad organizzare serate di ballo e musica".