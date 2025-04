Matteo Renzi in città . Oggi alle 17,30 al ‘Posta’ presenta ‘L’Influencer’, il libro contro la Meloni

Matteo Renzi torna a Reggio con il suo ultimo libro sotto braccio e una raffica di critiche al governo Meloni. L’appuntamento è fissato per stasera alle 17,30 all’Hotel Posta, dove l’ex premier presenterà ’L’influencer’, il saggio politico che ha scalato le classifiche e che punta il dito contro quella che viene definita, in una nota diffusa dalla presidente provinciale di Italia Viva Maura Manghi, "la comunicazione falsa di Giorgia Meloni". Ma l’incontro non sarà solo la presentazione di un libro: sarà anche l’occasione per parlare di Europa, delle sfide internazionali in corso e, soprattutto, di un’Italia che si trova "sotto la guida di un governo inadatto e incapace non solo a risolvere ma neppure a comprendere la gravità della situazione".

Nell’introduzione del libro viene data un’interpretazione della strategia comunicativa dell’attuale Presidente del Consiglio. "Lei non è l’underdog che ha raccontato ai quattro venti – continua il comunicato – ma una raccomandata di ferro. Fatta crescere da uomini potenti, che lei ha abbandonato appena non le servivano più. Il tutto provato da fatti, documenti, numeri: non slogan o tweet ad effetto".

Poi, il saggio prosegue con "quattro capitoli di politica estera, squadra di governo e l’utilizzo delle Istituzioni, la dimensione personale, il programma economico e sociale". Su questi temi "’l’Influencer racconta la realtà della Repubblica delle Meloni oggi e quello che invece servirebbe davvero".