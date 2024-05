Mattioli (Uniti per Scandiano): "Lo Iat resti sempre aperto"

"Scandiano, con il suo ricco patrimonio storico e culturale, potrebbe essere una delle mete più affascinanti della regione: tuttavia diverse criticità stanno impedendo alla nostra città di emergere come destinazione turistica di rilievo". A segnalarlo è Alessandro Mattioli (foto), consigliere comunale di minoranza e candidato nella lista di centrodestra Uniti per Scandiano. Mattioli spiega che l’ufficio turistico è aperto "esclusivamente su appuntamento eccetto il lunedì mattina: un ostacolo per chi vuole scoprire le bellezze di Scandiano. Come può un comune di quasi 25mila abitanti avere un ufficio turistico aperto solo su appuntamento? Scandiano sembra non essere preparata ad accogliere i turisti con la dovuta attenzione. Una proposta concreta potrebbe essere dedicare un locale commerciale a ufficio turistico in piazza Spallanzani". L’esponente di Forza Italia ritiene che il castello di Arceto e la casa museo Lazzaro Spallanzani sono "due esempi emblematici di come stiamo trascurando le nostre risorse. Qual è poi lo stato di avanzamento dei lavori di restauro e consolidamento della Rocca?".

m. b.