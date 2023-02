"Mi hanno incarcerato coi mafiosi Ora voglio riprendermi la dignità"

di Alessandra Codeluppi "Ho vissuto un incubo, pur non avendo mai fatto nulla di illecito. In questa vicenda io sono una vittima. E ora voglio riprendermi la mia dignità". Si mostra sempre calmo, ma a un certo punto si stringe la testa tra le mani, chino sul tavolo, Carmine De Lucia. L’ex consigliere comunale 54enne è stato rimesso in libertà mercoledì sera dal tribunale del Riesame di Napoli, che ha annullato l’ordinanza di misura cautelare a suo carico nell’inchiesta sulla vendita di loculi nel cimitero di Santa Maria a Vico, in provincia di Caserta, suo paese d’origine. Per lui la Dda di Napoli ha ipotizzato il reato di corruzione, con l’aggravante dell’agevolazione mafiosa a favore del clan di camorra Massaro, in concorso con Domenico Nuzzo, esponente della cosca, e il custode del cimitero e concessionario dei servizi cimiteriali Giuseppe Pascarella. Al momento De Lucia resta indagato, e ora bisognerà vedere se la Dda ricorrerà in Cassazione contro il Riesame. "Ho trascorso 22 giorni in un carcere, prima a Reggio e poi a Bologna. Mi sono trovato in questa situazione solo per avere risposto al telefono". Il riferimento è alla chiamata che ricevette da Nuzzo. "Abito qui dal 1999: ho lavorato...