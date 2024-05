Michela Nunziata morta improvvisamente a 10 anni: lunedì i funerali

Montecchio, 5 maggio 2024 – Il paese che si affaccia sul fiume Enza si è svegliato sconvolto e addolorato per una perdita inimmaginabile. È profondo il cordoglio che ha suscitato la prematura scomparsa della piccola Michela Nunziata, di soli dieci anni d’età. Il suo piccolo cuore ha ceduto in un maledetto giovedì pomeriggio, lasciando una famiglia senza più lacrime da piangere. Dolore e tristezza che hanno colpito profondamente anche i compagni di scuola di Michela. La piccola aveva dieci anni e frequentava la classe quarta della scuola primaria De Amicis di Montecchio.

La dirigente scolastica Elena Viale, a nome di tutto l’Istituto Comprensivo Montecchio e di tutti i docenti della scuola primaria esprime le più sentite condoglianze e la grande vicinanza alla famiglia della piccola Michela per questa grave perdita per tutta la comunità. Difficile anche il compito degli insegnanti, che in questi giorni stanno parlando con i compagni di classe di Michela per dare un senso a una morte così inspiegabile per la giovane mente di un bambino.

Si attendono intanto gli esisti degli accertamenti diagnostici ai quali è stato sottoposto il corpicino di Michela, per capire le cause di questa improvviso arresto cardiocircolatorio. Non si tratta di un’autopsia, ma di un esame richiesto dallo stesso ospedale di Parma, dove la bimba è arrivata già priva di conoscenza.

Intanto domani alle 16,45 verranno celebrati i funerali di Michela, presso il Santuario della Madonna dell’Olmo, e successivamente il feretro verrà tumulato nel campo del cimitero locale. La piccola lascia il papà Angelo, la mamma Tiziana Fiore, tanti zii e cugini.