"Minori non accompagnati, bene i percorsi formativi"

"Importanti azioni della Regione per inserire i minori stranieri non accompagnati in percorsi educativi e formativi". A dirlo è Stefania Bondavalli, consigliera regionale e candidata Pd alle amministrative a Reggio, che ha presentato un question time in assemblea legislativa. A Reggio, i minori stranieri non accompagnati, secondo i dati ministeriali aggiornati al 31 marzo, sono 151. L’assessore regionale al welfare Igor Taruffi, ha evidenziato che a gennaio 2023 è stato approvato un primo intervento per i minori stranieri non accompagnati in età prossima ai 17 anni per percorsi personalizzati di istruzione e formazione professionale che hanno coinvolto 275 minori in 7 province tra le quali anche Reggio con 19 corsi conclusi e poco meno di 200 minori che hanno ricevuto l’attestazione. Per 77 di loro sono stati avviati rapporti di lavoro o tirocinio. "Queste aziopni – ha aggiunto Bondavalli – costituiscono un valore che assume ancor più significato di fronte ai fenomeni di disagio e devianza che vedono protagonisti anche giovani stranieri presenti nei nostri territori, a cui anche quello di Reggio non è estraneo".