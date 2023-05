Montatore con esperienza pneumatico e meccanico

Posizione aperta per montatore meccanico con esperienza in ambito pneumatico e meccanico per il montaggio e installazione in loco di impianti disoleatori, miscelatori e di impianti di filtrazione. Il perfetto candidato dovrà avere anni d’esperienza nello stesso ruolo per questioni tecniche e di sicurezza nella gestione di tutte le attività della mansione. Si richiede inoltre il possesso della patente di guida di tipo B, per auto e autocarri fino a 35 q. L’azienda in vista dell’immediata assunzione è pronta ad offrire al candidato un contratto a tempo determinato. L’orario di lavoro previsto è settimanale e a tempo pieno. La qualifica ISTAT che corrisponde a questa mansione è: meccanici e montatori di macchinari industriali ed assimilati. Annuncio pubblicato sul sito dell’AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO nella sezione Offerte di Lavoro. Luogo di lavoro: Reggio Nell’Emilia (RE).