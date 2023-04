Morto a 67 anni l’ex artigiano Vanni Caffarri Aveva lavorato nel settore dell’edilizia

Vasto cordoglio a Vezzano ha suscitato la morte dell’ex artigiano Vanni Caffarri (foto), 67 anni. Caffarri è deceduto giovedì 6 aprile nella sua casa di Vezzano. La notizia della sua scomparsa si è rapidamente diffusa in paese e subito ha destato commozione e dolore nella comunità vezzanese.

La salma del 67enne è stata trasferita nella camera ardente della Cra ‘Le Esperidi’ di La Vecchia per l’estremo addio. Amici e famigliari oggi, sabato 8 aprile, si ritroveranno per l’ultimo saluto a Vanni nel camposanto vezzanese. Questa mattina, alle 9, è prevista la partenza del funerale dalla struttura ‘Le Esperidi’ per raggiungere successivamente in auto il cimitero di Vezzano per l’inumazione del feretro del 67enne.

Vanni Caffarri era molto conosciuto. Aveva lavorato come artigiano nel settore dell’edilizia. Il 67enne lascia la moglie Lina, la figlia Mila, la sorella Nadia, le nipoti Barbara, Verusca e gli altri parenti.

m.b.