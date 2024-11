Morto l’ex assessore Mario Baschieri: "Sempre dalla parte dei più deboli"

Addio all’ex assessore comunale Mario Baschieri. Aveva 91 anni. Baschieri nel passato aveva operato come sindacalista della Cgil. Dalla metà degli anni Settanta aveva poi ricoperto l’incarico di presidente dell’ospedale di Scandiano. Era stato anche assessore comunale a Scandiano, dal 1980 al 1985, durante il mandato del sindaco Valda Busani: Baschieri era stato eletto nella lista del Partito Comunista.

"Mario si occupava come assessore delle attività produttive, del commercio e della gestione personale – ricorda l’ex primo cittadino Busani –. È stato sempre impegnato per i più deboli e dalla parte dei lavoratori e delle lavoratrici grazie alla sua attività di sindacalista nella Cgil. Era una persona mite e gentile. È stato inoltre presidente del consiglio di amministrazione dell’ospedale di Scandiano. Oggi parteciperò ai funerali di Mario per l’ultimo saluto". Baschieri, molto conosciuto nello scandianese, era stato pure assicuratore per l’Unipol a Scandiano. Lascia la moglie Maria Rosa Immovilli, le figlie Sandra e Nadia, i generi Dario e Sergio, i nipoti Camilla e Francesco, la sorella Marta, le cognate Isotta e Ornella e gli altri parenti.

Tanti i messaggi di cordoglio e vicinanza che sono arrivati ai famigliari del 91enne. I funerali, in forma civile, sono stati fissati per questa mattina. Il corteo funebre in auto partirà alle 9.30 dalla camera ardente del nosocomio del Magati per raggiungere successivamente il cimitero di Iano dove è in programma l’ultimo addio all’ex sindacalista alla presenza anche della banda musicale. La camera ardente per le visite sarà aperta dalle 8. Mario Baschieri si è spento giovedì nella sua abitazione di Scandiano. La famiglia chiede non fiori, ma eventuali opere di bene.

Matteo Barca