Muore a 84 anni l’imprenditore agricolo. Tullio Benassi

"Per lui il lavoro era tutto. Era appassionato della sua attività, che ha svolto fino all’ultimo". I familiari di Tullio Benassi ricordano con affetto e gratitudine la figura del noto imprenditore agricolo correggese, deceduto a 84 anni per complicazioni seguite a un malore improvviso che lo aveva colpito il 22 ottobre scorso, dopo il lavoro nei campi e nella stalla bovina di famiglia, a San Martino Piccolo di Correggio. Tullio Benassi aveva ereditato la gestione dell’azienda rurale di famiglia, già attiva negli anni Quaranta e Cinquanta come punto di riferimento per raccolta di uva e produzione di lambrusco, poi commerciato all’ingrosso. Era stato lui a portare al successo al cantina, tra gli anni Ottanta e Novanta. Senza dimenticare l’attività di allevamento, con circa 500 capi bovini, nell’azienda ora guidata dalla figlia Federica e dal marito Filippo. Lascia anche la moglie Maurizia, la figlia Valeria (direttrice della Farmacia comunale a Bagnolo), la sorella Amedea, nipoti e altri parenti. I funerali, affidati dall’agenzia Cabassi, si svolgono domani, martedì alle 10,30, partendo dalla camera mortuaria dell’ospedale di Correggio per la chiesa di San Martino Piccolo, per poi compiere l’ultimo viaggio verso il cimitero di Mandriolo.