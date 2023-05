Muore il manager Roberto Melli Domani le esequie in duomo

Vasto cordoglio per la scomparsa di Roberto Melli, vinto da una malattia a soli 56 anni di età. Abitava a Guastalla. Era stato per molti anni dirigente aziendale. Era inoltre appassionato di nuoto, che praticava con successo. Aveva iniziato la carriera professionale alla Comer di Reggiolo alla fine degli anni Ottanta. Poi responsabile di produzione alla Smeg di Guastalla. Nel 2005 il passaggio alla Arneg, nel Padovano, con responsabilità per le risorse umane. Nel 2011 era entrato in Kion Group, alla Om Still di Luzzara, mettendosi in evidenza per impegno e capacità. Lascia la moglie Daniela Storchi (nota nel mondo sportivo locale), i figli Sofia e Matteo, i genitori Alberto e Siria, il fratello Paolo, altri parenti e molti amici. In tanti ieri sera hanno partecipato alla recita del rosario, alla Casa funeraria dell’agenzia Città di Guastalla, in via Oldella. E domani alle 10 si svolgono i funerali, nel duomo guastallese. Infine, la tumulazione nel cimitero di viale Cappuccini, a Guastalla. Eventuali offerte in sua memoria verranno destinate al Day Hospital Oncologico guastallese.