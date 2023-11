Nazionale femminile futsal sordi. Un nuovo raduno sui nostri monti

Nuovo raduno di preparazione da oggi al 5 novembre presso gli impianti sportivi di Castelnovo Monti della squadra Nazionale Futsal sorde, in vista delle Deaflympics 2024. La Nazionale femminile di futsal (calcetto) della Federazione Sport Sordi Italia (Fssi) esegue tre giorni di allenamento nel centro sportivo di Castelnovo Monti, sempre molto apprezzato per l’attrezzatura ma anche per l’accoglienza e la sistemazione logistica.

Questo è il terzo stage che la squadra Nazionale femminile italiana di calcetto (Sport sordi) svolge nell’Appennino reggiano, organizzato nell’ambito delle loro attività dove proprio Castelnovo Monti viene riconosciuto quale Centro Nazionale della Federazione Sport Sordi Italia (Fssi), con il sostegno della Regione Emilia-Romagna per i progetti legati alla Sport Valley.

Il raduno vede poi la collaborazione delle società Polisportiva Quadrifoglio e Vianese Calcio: proprio con le ragazze del Drink Team di Viano. Infatti domani pomeriggio, 4 novembre, alle ore 17 al palazzetto Giovanelli di via Matilde di Canossa a Castelnovo Monti, le azzurre svolgeranno una partita amichevole, per tutti è un’occasione di divertimento per uno spettacolo sportivo di alto livello, ingresso gratuito.

Altro momento importante del soggiorno della Nazionale Sordi sarà domattina alle 9.30 con l’incontro di benvenuto nella Sala consigliare del Municipio. Anche le sessioni di allenamento della Nazionale, in programma oggi dalle ore 15 alle 17, domani dalle ore 10.50 alle 12.50 e domenica dalle ore 9.30 alle 11.30, saranno al Pala Giovanelli di via Matilde di Canossa, ad ingresso libero e gratuito.

Si tratta di un appuntamento importante per la squadra Nazionale, in vista della partecipazione alle Deaflympics, le olimpiadi dei sordi, in programma nel febbraio 2024 in Turchia.

Settimo Baisi