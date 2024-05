Operaio installazione impianti termici

Azienda di Reggio Emilia che si occupa di installazione e manutenzione ordinaria su impianti di climatizzazione e riscaldamento, ricerca operaio/a addetto/a all’installazione e manutenzione con esperienza almeno annuale nella mansione o come idraulico/elettricista. Ulteriori requisiti richiesti: buona manualità, patente cat. B e autonomia negli spostamenti casa/lavoro. Verranno valutati quali titoli preferenziali titolo di studio o qualifica professionale in ambito e il possesso del patentino Fgas. L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, a meno che non si tratti di caratteristiche che incidono sulle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, come previsto dall’art. 10 del D.lgs. n. 198/2006. Proposto inserimento con contratto a tempo determinato con concrete possibilità di trasformazione, l’orario di lavoro full time: 8.30-12.30/14.30-18.30. Luogo di lavoro: Reggio Emilia. Scadenza: 15/05/24.