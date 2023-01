Nella sinagoga una mostra celebra i Giusti

Venerdì prossimo ricorre il 78° della scoperta e liberazione, da parte dell’Armata Rossa, del campo di concentramento di Auschwitz e pertanto si celebra il ‘Giorno della memoria’ delle vittime dell’Olocausto.

Alle 12 nella sinagoga (foto) di via dell’Aquila, il sindaco Luca Vecchi, del presidente della Provincia Giorgio Zanni e Tiziana Ferrari rappresentante della Comunità ebraica di Modena e Reggio deporranno una corona a ricordo dei cittadini ebrei perseguitati, deportati e sterminati.

Ma per ricordare i tragici eventi dell’Olocausto e riflettere sul passato e sul nostro presente anche in termini di discriminazioni, razzismo e diritti delle minoranze, sono molte, già da oggi, le iniziative promosse da Comune e Provincia in collaborazione con Anpi, Alpi-Apc, Anppia, Associazioni Combattentistiche e d’Arma, Cgil, Cisl, Uil, Comunità ebraica di Modena e Reggio, Comitato democratico costituzionale, Istituto Cervi, Istituto Garibaldi per i ciechi, Istoreco, Fondazione I Teatri, Arcigay Gioconda, Conservatorio Peri-Merulo, Liceo scientifico Moro, Spazio culturale Orologio, Cinema Rosebud, Centro sociale Orti di Montenero.

Oggi, alle 11, nella sinagoga di via dell’Aquila, a cura di Istoreco, inaugurazione della mostra " I Giusti in Emilia-Romagna: piccole e grandi storie di salvatori e salvati" e presentazione, a Reggiolo, del documentario "Sauro, Hana e Israel" di Matthias Durchfeld e Andrea Mainardi.

Venerdì prossimo, alle 9,30, sarà posata una pietra d’inciampo davanti alla casa di Luigi Bellelli in via Gattaglio 1, in collaborazione con l’asilo nido a lui intitolato e Nidi e Scuole dell’infanzia del Comune di Reggio Emilia. L’evento sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul canale Youtube di Istoreco. L’accesso è libero e non occorre avere un proprio account. Sempre venerdì, alle 19 visita guidata alla mostra "I Giusti in Emilia-Romagna", in sinagoga.

Sempre venerdì verrà allestita una vetrina tematica all’ingresso della Biblioteca Panizzi per proporre consigli di lettura sul tema, con i titoli più aggiornati insieme a una filmografia in dvd posseduti dalle biblioteche. L’iniziativa è arricchita da attività rivolte alle scuole e da consigli di lettura per ragazzi dai 6 ai 14 anni.

Domenica prossima, alle 11, "Quando mio padre salvò Roberto Blum", Matthias Durchfeld (Istoreco) dialoga con Giulio Bazzani.