Neonato cade e batte la testa contro il pavimento. L’intervento dei soccorsi in un’abitazione privata

Momenti di forte preoccupazione, nella tarda mattinata di ieri in una abitazione di Boretto, dove un bimbo di nemmeno un anno di età è accidentalmente caduto, pare dal girello, battendo la testa contro il pavimento. Immediato l’allarme che i familiari hanno dato alla centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto i soccorsi sanitari con l’ambulanza della Croce azzurra e il personale dell’automedica di Poviglio. Dopo i primi accertamenti la situazione non è apparsa critica, con il bambino che manifestava evidenti segni di ripresa, dopo un primo comprensibile choc seguito all’impatto dovuto alla caduta. È stata mobilitata anche l’automedica di Reggio per poter effettuare un accertamento durante il percorso dell’ambulanza tra Boretto e l’arcispedale cittadino, dove il bambino è stato preso in cura dal reparto di pediatria e dal pronto soccorso. Secondo quanto è emerso, le sue condizioni risultano rassicuranti, per fortuna senza traumi evidenti dovuti all’infortunio domestico.