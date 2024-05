Nesta fuori 2 turni. Dispetti sul web

Il giudice sportivo ha deciso: Nesta squalificato per due turni dopo l’espulsione nel nervoso finale di Marassi. Come da "programma" ufficiale anche il turno di stop per Rozzio e Gondo, ammoniti a Genova (erano diffidati). Intanto prende corpo lo spettacolo che venerdì (si gioca alle ore 20.30) accerchierà Reggiana e Parma: venduti per ora 5556 biglietti (2000 nel settore ospiti, sold out già da due giorni). Sommando questa cifra a quella degli abbonati, che sono 6600, arriviamo per ora ad un totale di 12.156 spettatori nel derby. La vendita per i reggiani chiuderà venerdì alle ore 21.15. Il record per la Reggiana in casa, quest’anno, è di 13.418 spettatori col Modena: si punta al nuovo record col Parma. Intanto, ieri, episodio di sfottò. Cliccando "visualizza traduzione" su un post su Facebook della Lega Serie B con scritto "Parma is back", per qualche istante si visualizzava "Parma è una m...". Per usare un eufemismo, non proprio un complimento. Come Wikipedia, infatti, anche Facebook accetta suggerimenti dagli utenti, che inizialmente vengono pubblicati e solo dopo verificati. Poi è stato eliminato il suggerimento, ma intanto nulla è passato inosservato sui social. Non è derby solo sul campo, ma anche sul web.