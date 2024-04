Noemi al FestivaLove. Tra La Crus e Silvestri

Sarà Noemi la protagonista del concerto di sabato primo giugno a Scandiano, il secondo di tre live di festivaLove, l’appuntamento dedicato all’amore. FestivaLove porterà infatti a Scandiano una tre giorni all’insegna dell’amore in tutte le sue forme- dal 31 maggio al 2 giugno prossimi - fatta di talk, esibizioni di circo contemporaneo, installazioni, attività per bambini e famiglie, progetti speciali, appuntamenti di ogni genere per tutte le età e ovviamente tanta musica.

La musica è sempre stata uno dei linguaggi privilegiati del festival e quest’anno sarà protagonista in Piazza Fiume e in Piazza Spallanzani: in quest’ultima, nelle due serate di venerdì 31 maggio e sabato 1 giugno, verranno allestiti dj set e contest a cura di Arci Tunnel. Se venerdì 31 maggio, dunque, l’appuntamento è quello con la band milanese La Crus, sabato 1° giugno a calcare il palco sarà Noemi, cantautrice e voce tra le più amate del panorama italiano e conduttrice insieme a Ermal Meta, domani, dell’edizione 2024 del Concerto del Primo Maggio di Roma.

Il concerto di Noemi, che avrà inizio alle 21,30, è a ingresso gratuito, fino a esaurimento della capienza della piazza (con posti a sedere non numerati). In Piazza Fiume sarà poi Daniele Silvestri, il 2 giugno, a chiudere il festival con opening act Casadilego (biglietto unico 18 euro, su Vivaticket e alla biglietetria del cinema teatro Boiardo, per info e prenotazioni 0522/854355 info@cinemateatroboiardo.com). I concerti sono organizzati dal Comune di Scandiano in collaborazione con Ater Fondazione. Stella Bonfrisco