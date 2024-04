Non accetta la fine dell’amicizia e lo minaccia su Instagram: "Se ti rivedo in giro ti pesto": denunciato un 28enne

Non condivideva lo stile di vita di alcuni suoi amici. E così si era staccato dal gruppo. Ma uno di loro non aveva accettato questa situazione. E quando si è visto rispondere a tono a un suo invito di allontanarsi, ha utilizzato il sistema delle minacce con messaggi su Instagram, facendo intendere che lo avrebbe picchiato. La vittima, spaventata dalla situazione, si è rivolta ai carabinieri di Campagnola, i quali hanno avviato accertamenti che hanno portato alla denuncia di un 28enne per il reato di minaccia. La scorsa settimana il ragazzo destinatario dei messaggi si è presentato in caserma per illustrare la situazione.

Nei giorni precedenti era transitato davanti al bar del bocciodromo di Campagnola, dove l’amico era con altre persone. Quando lo ha visto ha detto: "vai via, vai via, vai via!". La vittima, senza rispondere, si è allontanato, per poi postare una "storia" sul web: "Non vado via, io rimango", ha voluto rimarcare, forse volendo dimostrare la volontà di poter agire in piena libertà, senza essere condizionato dagli altri. La risposta, però, non si è fatta attendere con il 28enne che ha inviato messaggi, minacciando l’ex amico di pestarlo non appena lo avesse rivisto in giro. Frasi che hanno comprensibilmente intimorito il destinatario dei messaggi, il quale non si aspettava certo un simile comportamento. A quel punto si è rivolto ai carabinieri, raccontando in caserma quello che gli era successo. È stata formalizzata una denuncia, fornendo anche le indicazioni sull’identità della persona sospettata. I carabinieri di Campagnola hanno avviato gli accertamenti, acquisendo anche i messaggi arrivati alla vittima. Dopo aver raccolto ulteriori elementi, i militari hanno denunciato il 28enne alla magistratura per il reato di minaccia.

a. le.