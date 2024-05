I rischi della nube tossica alle piscine di Guastalla spiegati dall’esperto

Guastalla (Reggio Emilia), 9 maggio 2024 - Una nube di zolfo si è sprigionata durante un travaso di acido solforico nelle piscine di via Sacco e Vanzetti a Guastalla. Tantissimi i presenti in zona esposti alla sostanza: oltre ai lavoratori coinvolti, anche gente nei bar e nella mensa adiacente, piena per l’orario della colazione. In totale sono un centinaio le persone che hanno respirato vapori solforici, molte delle quali hanno richiesto l'intervento del pronto soccorso.

A sinistra, il professor Francesco Saverio Violante, direttore dell’Unità Operativa di Medicina del Lavoro dell'ospedale Sant'Orsola. A destra, i soccorsi alla piscina di Guastalla

Ma quali possono essere questi effetti? E quanto è pericoloso avvicinarsi a questo tipo di sostanze utilizzate nelle piscine? Lo abbiamo chiesto al professor Francesco Saverio Violante, direttore dell’Unità Operativa di Medicina del Lavoro dell'ospedale Sant'Orsola di Bologna.

Quali sintomi può causare l’esposizione a una nube di zolfo?

"Le persone che hanno respirato la nube di zolfo hanno avuto sintomi di tipo irritativo. I vapori solforici colpiscono immediatamente gli occhi per poi passare alle vie respiratorie. In Italia il limite per la respirazione dell'acido solforico è di 0,05 milligrammi per 8 ore. Superato questo limite, c'è un rischio maggiore di irritazione. E' presumibile quindi che gli intossicati delle piscine di Guastalla abbiano respirato un grado più elevato".

Che rischio corrono gli intossicati?

"In questo caso nessuno a parte un'irritazione, la cui durata può variare a seconda dell'esposizione ai vapori. Le persone presenti a Guastalla hanno avuto un'esposizione singola, quindi limitata a poche ore nella giornata odierna. Se l'esposizione si fosse prolungata su più giorni, dunque massiccia, avrebbero invece corso rischi maggiori. In questo caso, fortunatamente, chi ha respirato lo zolfo può cavarsela con uno o più giorni di irritazione, dipende dal grado di esposizione, che poi svaniranno da soli progressivamente".

Chi ha rischiato di essere più esposto? Tra gli intossicati, anche diversi ragazzi.

"Dai bambini agli adulti corrono rischi simili: i vapori solforici infatti colpiscono le vie respiratorie a prescindere dalle età. A contare è la vicinanza alla sostanza: sicuramente i lavoratori della piscina saranno i più colpiti. Chi era più lontano, invece, può aspettarsi effetti irritativi più leggeri".