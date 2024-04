Nubilaria e Reggiolo. Turno da dimenticare

Duplice -30 per le formazioni reggiane impegnate nelle gare che chiudevano l’11esima giornata di ritorno di Divisione Regionale 1. Il Nubilaria (8) centra la sconfitta consecutiva numero 12 sul campo della capolista Audace Bombers Bologna (38), che si impone 94-64 su una squadra ormai condannata alla retrocessione: a metà gara il punteggio è già in ghiaccio, con un 60-31 che suona da condanna anticipata e a nulla valgono i 10 punti di Accorsi, l’unico in doppia cifra nelle fila ospiti. Non va meglio alla Pallacanestro Reggiolo (26), sconfitta 100-70 sul campo della Vis Persiceto (36), seconda della classe: in questo caso c’è partita almeno fino al 30’, dopo il 49-39 cui le squadre erano andate negli spogliatoi, poi gli ospiti crollano sull’accelerata bolognese nel quarto periodo (27-10). Inutili, se non per le statistiche, i 21 punti di Biello ed i 16 di Gaudenzi. Il Nubilaria tornerà in campo venerdì in casa nell’anticipo proprio con la Vis Persiceto, mentre Reggiolo giocherà sabato il secondo match esterno di fila sul campo di Anzola.