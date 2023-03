Nuova pavimentazione Vie Caggiati e san Rocco Cominciano i cantieri

Inizieranno lunedì i lavori di riqualificazione delle vie Caggiati e San Rocco. Quest’ultima non sarà rinnovata per intero, fino a piazza Martiri del 7 luglio, ma solo nel tratto che precede l’incrocio con via Monzermone. La durata prevista è di circa 140 giorni, quindi dovrebbe completarsi entro l’estate. Il progetto rientra nel piano triennale delle opere pubbliche e comporta un investimento di 270mila euro. Sarà rimosso l’asfalto con una pavimentazione in pietra: lungo il bordo strada, in continuità alle facciate, saranno posate fasce in pietra di Luserna, mentre la carreggiata sarà pavimentata con lastre in porfido a spacco. Al centro ci sarà una linea di raccolta delle acque meteoriche mentre le griglie di chiusura delle bocche di lupo dei piani interrati saranno sostituite e uniformate con griglie di disegno semplice in ferro, come già fatto in via Monzermone. Sarà posato anche un cavidotto per l’alimentazione dell’illuminazione pubblica, che attualmente avviene attraverso una linea aerea posta sugli edifici. È prevista anche la sostituzione dei corpi illuminanti con lanterne a mensola, simili a quelle installate in via della Volta e dell’Aquila. Gli aspetti storici, ambientali e architettonici saranno preservati. I lavori partiranno da via Caggiati e il transito pedonale e l’accesso a case e negozi saranno sempre consentiti in percorsi sicuri. La viabilità varierà in quattro fasi, descritte sul sito del Comune.

Cambierà anche la raccolta rifiuti da parte di Iren. Da lunedì l’esposizione dei contenitori dell’organico e dei sacchi col chip per tutte le circa 80 utenze interessate dal cantiere sarà riorganizzata con punti temporanei: i dettagli sul sito di Iren.