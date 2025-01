Nuovi orari in via Pansa

Rinnova le aperture, prolunga gli spazi e gli orari di consulenza personalizzata, lo storico Spazio Enel di Reggio Emilia, situato a ridosso del centro storico in via Pansa 47, dal 2012 punto di riferimento in città per i servizi di energia elettrica, gas, fibra e non ultimo di efficienza energetica.

Lo Spazio Enel sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 15:30 e il venerdì dalle 8.30 alle 12.30, con la possibilità di accesso su appuntamento prenotabile online sul sito www.enel.it

Presso lo Spazio Enel di Reggio Emilia i cittadini possono richiedere l’attivazione (o la modifica) di contratti di energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili, gas e fibra, la verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi, la domiciliazione per il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o carta di credito e consulenze personalizzate alle proprie abitudini di consumo.