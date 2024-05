Nuovo Eurodespar, ci sono 35 posti. I candidati in fila per il colloquio

È iniziata ieri, con un camper in sosta in piazza Mazzini a Guastalla, la raccolta delle candidature a uno dei posti di lavoro previsti al nuovo supermercato Eurodespar, che sta per sorgere proprio a Guastalla, a ridosso del centro storico, tra via Circonvallazione e viale Cappuccini.

Il cantiere è in pieno fermento nell’area ex Smeg. Mentre si raccolgono le candidature per i 35 nuovi posti di lavoro previsti in quella struttura. Solo ieri mattina sono stati quasi trenta i candidati – di ogni età – che si sono presentati al camper per depositare il loro curriculum e per un breve colloquio con l’esaminatore. Tutti in fila, in piazza, ad attendere il proprio turno per incontrare il responsabile di queste selezioni, che proseguiranno anche la prossima settimana, sempre sul camper in sosta in piazza. Si tratta soprattutto di candidati della zona, che risiedono entri i 10-15 chilometri dal futuro centro commerciale. Si cercano figure di vario tipo per occuparsi dell’attività del supermercato: banconisti, cassieri, commessi...

L’apertura del nuovo punto vendita è prevista per i primi giorni di dicembre, in tempo per gli acquisti del periodo natalizio e di fine anno.