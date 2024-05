Nuovo supermercato, si assume: "Cerchiamo persone, non personale"

Da alcune settimane sono in corso lavori per la realizzazione di un nuovo spazio commerciale, destinato a ospitare un nuovo supermercato Eurospar, tra via Circonvallazione e viale Cappuccini a Guastalla, a ridosso dell’argine maestro. Si tratta di un’area che in passato aveva fatto parte della ditta Smeg e che era in disuso da tempo. Gran parte dell’area è stata liberata dai vecchi fabbricati e ora sono in corso le realizzazioni del nuovo immobile destinato a uso commerciale. Intanto, la società che gestirà l’area sta cercando lavoratori per il futuro supermercato. "Cerchiamo persone e non personale", si legge nell’annuncio della società commerciale. Che aggiunge: "Se desideri mettere in campo la tua professionalità, puoi venire a consegnare il tuo curriculum vitae ai nostri operatori". Per diversi giorni sarà presente un camper Despar in piazza Mazzini, in pieno centro a Guastalla: dal 21 al 24 maggio e dal 28 al 31 maggio, sempre dalle 10 alle 18. Qui saranno effettuati i colloqui e gli incontri con i candidati a ricoprire una mansione nell’ambito del nuovo supermercato, in vista delle assunzioni previste al momento dell’apertura del punto vendita.