Oggi l’addio a Klara Shestani. Stroncata dalla malattia a 42 anni

Profondo cordoglio per la scomparsa di Klara Shestani, insegnante di 42 anni, docente all’istituto Gonzaga di Guastalla, che abitava a Poviglio, dove oggi alle 15,30 si svolgono i funerali, nella chiesa parrocchiale, dove da ieri è composto il feretro. Alcune settimane fa era stata diagnosticata la malattia. Era impegnata in parrocchia a Poviglio, alla scuola d’infanzia, nel doposcuola e punto di riferimento per tanti stranieri arrivati a Poviglio. Originaria dell’Albania, aveva studiato in Austria. Aveva insegnato a Gattatico e poi a Guastalla. Persona di forte fede religiosa, ha affrontato con grande coraggio la malattia, sempre affiancata dal marito Paolo Capece, insegnante di matematica, dai tre figli, di 5, 15 e 17 anni di età, e dagli altri parenti. Commosso il ricordo del cognato Giovanni: "Ci restano i perché: perché una donna così giovane? Perché la madre di due adolescenti ed una bimba? In cielo ad attenderla, in un luogo prediletto, ci sarà Dio. Da lì potrà volgere il suo sguardo e intercedere per noi, dare il segno costante della sua presenza a Paolo ed ai suoi figlioli".