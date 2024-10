Oltre 40 dipendenti di WebRanking a lezione di primo soccorso

In occasione del World Restart a Heart Day, la Croce rossa di Correggio ha proposto un’iniziativa informativa sulla rianimazione cardiopolmonare alla sede dell’azienda Webranking, a cui hanno partecipato oltre quaranta operatori.

"Questo evento – dice Gabriele Moroni, presidente Cri Correggio – rappresenta un passo importante verso la diffusione della consapevolezza sul primo soccorso e la rianimazione cardiopolmonare. Collaborazioni come questa servono per formare sempre più persone a intervenire in caso di emergenza. Ringraziamo Webranking per l’attiva partecipazione".