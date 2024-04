Omaggio a Modugno. E per gli amanti del jazz il tributo a Chet Baker

Al teatro di Novellara stasera alle 20,45 va in scena un omaggio a Domenico Modugno, con lo spettacolo "Io provo a volare", la vita di uno dei tanti giovani cresciuti in provincia che cercano di realizzare il sogno di diventare artisti, fra aspettative, delusioni e sforzi. La storia propone lo spirito di un custode di un teatrino di provincia che, a mò di vecchio capocomico, torna in scena ogni notte. A mezzanotte, in compagnia dei suoi musicisti, nel teatro in cui mosse i primi passi, ci trasporta col canto nelle sue avventure…

E al teatro di Cadelbosco Sopra stasera alle 21 un concerto-reading nato come omaggio al trombettista e cantante dell’Oklahoma, Chet Baker, una delle stelle più lucenti del firmamento del jazz, scomparso ad Amsterdam nel 1988. Con la voce di Monica Perboni, il trombettista Simone Copellini, la chitarra di Giorgia Hannoush e letture di Marco Paterlini.