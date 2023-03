Omicidio stradale, arrestata una 47enne

Omicidio stradale: è stato eseguito ieri l’ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Genova a carico di una 47enne residente nell’Appennino reggiano. La donna è stata giudicata responsabile della morte di un 52enne, originario della provincia di Genova, a seguito dell’incidente stradale avvenuto sull’autostrada A12 il 19 dicembre 2018.

Lo schianto avvenne alle 17,30 nel tratto fra Recco e Rapallo dell’A12, all’altezza della galleria Caravaggio in direzione Livorno. Perse la vita Nicola Decio, 52 anni, residente a Campomorone (Genova).

Rimasero ferite quattro persone, trasferite in codice giallo all’ospedale San Martino di Genova.

Sull’autostrada si era verificato un tamponamento a catena. Il 52enne, che guidava un furgone adibito al trasporto di medicinali, dopo essere stato tamponato era sceso per prestare soccorso, ma era stato travolto e ucciso dalla vettura condotta dalla donna, che arrivava in velocità e non era riuscita a fermarsi in tempo.

I rilievi erano stati eseguiti dagli agenti di una pattuglia della Polizia di Stato.

Dalle successive indagini e dagli accertamenti tossicologici si era poi scoperto che la conducente dell’auto, residente nell’Appennino reggiano, stava guidando sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in stato d’ebbrezza.

Da qui l’iter processuale al termine del quale il 15 dicembre 2021 la Corte Suprema di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso, per cui la sentenza del tribunale di Genova a 2 anni e 8 mesi di reclusione con pene accessorie della revoca della patente di guida è diventata esecutiva.

L’ordine di carcerazione a carica della donna è stato trasmesso ai carabinieri della compagnia di Castelnovo Monti che, dopo aver rintracciato la 47enne, l’hanno condotta in carcere per l’espiazione della pena di anni 2 e 8 mesi.

