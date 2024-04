Gualtieri, veicolo in fiamme nel parcheggio del Ligabue

Gualtieri (Reggio Emilia), 26 aprile 2024 - I vigili del fuoco di Guastalla sono intervenuti nelle prime ore di oggi nel parcheggio del centro commerciale Ligabue a Gualtieri per l’incendio di una vettura. Il veicolo, una Fiat Punto, era stato da poco parcheggiato da uno dei responsabili della sicurezza, che stava aprendo gli accessi alla galleria commerciale per iniziare la giornata di lavoro. Improvvisamente, forse per un guasto meccanico, la vettura ha preso fuoco. Essendo il veicolo alimentato a gpl, sono scattate le previste massime attenzioni per evitare possibili scoppi. L’allarme è arrivato al centralino del 115 poco prima delle sei. In breve tempo i vigili del fuoco hanno domato le fiamme, senza però impedire la completa distruzione della Punto. Sul posto anche i carabinieri di Guastalla e di Gualtieri per accertamenti, ma le cause sembrano essere accidentali. Non risultano conseguenze alle persone.