Trovato con la droga viveva nelle ’casette’. Patteggia 3 mesi

Lui, un 26enne nigeriano, era stato arrestato per spaccio. Poi, dai controlli, è emerso che era uno dei disperati che occupavano le casette elemosinarie di via Fontanelli, dietro il parcheggio della ex Caam. I poliziotti lo avevano sorpreso alle 19 del 17 aprile mentre cedeva qualcosa a una donna marocchina, ricevendo in cambio denaro, vicino alla stazione di servizio di piazzale Tricolore. Gli agenti avevano poi fermato l’acquirente, che aveva consegnato spontaneamente un involucro che conteneva una dose di crack da 0,18 grammi. Lui, Hope Obioha, 26 anni, è comparso ieri mattina davanti al giudice Sarah Iusto per la prosecuzione della direttissima: difeso dall’avvocato Valbona Shakaj, ha patteggiato 3 mesi e 16 giorni più 700 euro di multa, con pena sospesa. In via Fontanelli era stato identificato dalle volanti, poi accompagnato in questura per la denuncia per occupazione abusiva di suolo. A suo carico risultano precedenti per reati contro il patrimonio e la persona. Era stato arrestato, insieme ad altri due connazionali, per una sanguinosa rissa scoppiata nella sera del 2 novembre 2022 in piazzale Tricolore e che poi si spostò davanti alla stazione ferroviaria.

al.cod.