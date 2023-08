Operaio travolto da un muletto Gravi traumi a una gamba

Un operaio di 42 anni è stato investito da un muletto in un’azienda del comprensorio ceramico reggiano. Il grave infortunio sul lavoro si è verificato ieri mattina, verso le 8.30, alla Ceramica Rondine di Rubiera. L’uomo, residente a Correggio e dipendente di un’altra azienda, è stato urgentemente portato in ospedale a Reggio in codice rosso.

Il 42enne, secondo una prima ricostruzione, è un lavoratore di ‘Progetto Coperture Sas’ di Reggio che stava operando nello stabilimento rubierese per eseguire dei lavori di messa in sicurezza della copertura del magazzino. Alle Rondine sarebbe in corso un intervento per i pannelli fotovoltaici. Il 42enne è rimasto ferito dopo essere stato urtato, per cause da appurare, da un muletto condotto da un altro operaio. Il 42enne ha riportato gravi traumi da schiacciamento a una gamba.

Momenti di grande paura e apprensione per l’uomo, immediatamente soccorso. E’ stata subito attivata la centrale del 118 che ha coordinato l’emergenza e inviato a Rubiera i volontari di un’ambulanza e il personale dell’automedica. Il ferito, dopo le prime terapie ricevute dai sanitari, è stato poi trasferito all’arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio per proseguire i controlli e le cure del caso da parte dei medici del nosocomio reggiano.

A Rubiera ieri mattina si sono anche portati i carabinieri di San Martino in Rio. Sul posto, oltre ai militari dell’Arma, è giunto il personale dell’Ausl del servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro di Scandiano per compiere gli accertamenti e cercare di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio, l’ennesimo che si registra in un comune della nostra provincia.

Il 42enne è stato ricoverato con prognosi riservata. Fortunatamente, come confermato ieri pomeriggio, non appare in pericolo di vita. Il sindaco di Rubiera, Emanuele Cavallaro, ha intanto augurato al 42enne di Correggio una pronta guarigione: "Una bruttissima notizia – dice il primo cittadino rubierese –. Spero di cuore che per il lavoratore coinvolto le cose migliorino e vada tutto per il meglio. Certamente le autorità sapranno chiarire l’accaduto. Gli incidenti possono sempre accadere, ma bisogna fare tutto ciò che è umanamente possibile per evitarli".

