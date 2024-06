Paese in lutto per la scomparsa di Thomas

"A te che sei, semplicemente sei". Con una strofa della canzone "A te" di Jovanotti, i famigliari hanno voluto ricordare Thomas Mori, vinto da complicazioni cliniche a soli 26 anni di età. Thomas era nato con una grave disabilità, che lo aveva accompagnato per tutta la vita. Ma non gli era mai mancato il sorriso, l’affetto verso i familiari e le persone che lo avevano circondato. Un lutto che colpisce anche il Comune di Guastalla, visto che la madre, Roberta Mantovani, è consigliere di maggioranza nella lista Guastalla Bene Comune, che ha espresso profondo cordoglio a Roberta e ai suoi famigliari.

Cordoglio anche dall’associazione Anffas: "La nostra grande famiglia si stringe in questo momento così doloroso a tutti i suoi cari.. Thomas ha trascorso i suoi ultimi periodi vivendo momenti felici e di gioia abbracciato dall’affetto della nostra cooperativa". Eventuali offerte possono essere destinate alla coop Anffas Dimensione Uomo, "per convertire questo momento di dolore in speranza per i suoi amici". Thomas Mori lascia la madre Roberta, il padre Stefano (entrambi da tempo attivi come volontari nel Gruppo Sportivo Tagliata), la sorella Cassandra, la nonna Paola, zii, cugini e altri parenti. I funerali, affidati all’agenzia Veronesi e Pederzoli, si svolgono domani, giovedì, alle 9.30, con una benedizione religiosa alla camera mortuaria dell’ospedale di Guastalla. Il feretro sarà poi trasferito a Mantova per la cremazione.

Antonio Lecci