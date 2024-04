Palestra all’aperto in un parco

Una nuova palestra all’aperto è stata installata in un parco pubblico, stavolta a Correggio, al parco della Memoria. Un’area dedicata al calistechnis, disciplina a corpo libero che permette di allenarsi all’aperto senza pesi o attrezzi mobili. Esercizi pensati per tutti i livelli di preparazione atletica, che consentono di allenare tutti i muscoli del corpo, dalle braccia agli addominali, dalla schiena alle gambe. La nuova attrezzatura e la sua posa hanno previsto una spesa di circa ottomila euro, che si aggiunge ad attrezzi già pensati come percorsi per la salute all’interno del parco. Una simile struttura è prevista a breve anche nell’area sud, vicino all’ospedale San Sebastiano.