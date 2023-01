Paragone incontra i reggiani

Con l’approvazione dell’Unione europea, dal 24 gennaio è in vigore la commercializzazione di farine derivate dal grillo domestico in polvere, che segue l’altrettanto controversa approvazione, nei mesi scorsi, delle tarme della farina essiccate e della locusta migratoria nel piatto. Per un approfondimento sull’argomento, ma anche su crisi economica, politica italiana e Mes, il circolo Italexit di Reggio ha organizzato un incontro, fissato per le 20 di venerdì 3 febbraio all’hotel Remilia. La serata, condotta dalla coordinatrice provinciale di Italexit, avv. Erica Romani, avrà come ospite d’onore il segretario nazionale del partito Gianluigi Paragone (insieme nella foto). Ingresso libero.