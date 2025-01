Parco del Rio: piccoli esploratori crescono

Il Parco del Rio di Cavriago torna a essere un luogo di esplorazione e divertimento per i piccoli alunni della scuola I Tigli. Durante una mattina del mese di dicembre, prima dell’inizio delle vacanze natalizie, i bambini si sono recati al Parco del Rio portando con sé il loro carretto e tutto il materiale necessario per piantare dei paletti segnaletici. Questi cartelli servono a indicare i luoghi che hanno esplorato durante le loro uscite, trasformando il parco in una mappa viva delle loro scoperte.

"La mappa realizzata da loro e posizionata all’inizio del percorso – spiega il Comune – vuole essere una traccia che racconta delle ricerche dei bambini, dei loro pensieri, delle loro teorie, un invito a soffermarsi lungo vari punti del percorso per leggere o ascoltare il loro punto di vista".