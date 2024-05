Domenica alle 9, con partenza dalla chiesa di Montericco, si terrà la passeggiata letteraria con gli Amici del Cea di Albinea. Durante la camminata nel bosco saranno letti alcuni brani tratti dal libro ‘L’uomo capriolo’, scritto da Geoffroy Delorme, fotografo e scrittore naturalista, uno dei più grandi esperti di cervi e caprioli d’Europa. La sua esperienza estrema di abbandono della civiltà per vivere sette anni nella foresta della Normandia seguendo la vita e le abitudini di questi animali sarà di spunto per ampliarne la conoscenza attraverso le sue parole. Per info: 3385300450.