Pattinaggio, weekend da capitale. A Reggio 1.130 atleti da tutta Europa

Prendono il via domani alle 10,30 con la prova pista dei Quartetti Cadetti, i campionati europei Gruppi Show e Precision di pattinaggio che lo Skating Club Albinea organizza al PalaBigi per la terza volta nella storia.

Sono 1.130 gli atleti e 350 i tecnici al seguito per un totale di circa diecimila persone che transiteranno su Reggio e provincia sino a sabato.

Sulla nuova pista dello Skating Club Albinea che verrà inaugurata in questi Europei, saranno 74 le squadre in lizza per gli otto titoli europei in palio in rappresentanza di altrettante nazioni: oltre all’Italia che con 321 ha il primato di iscritti, Portogallo, Spagna, Francia, Germania, Danimarca, Olanda e Israele che nonostante le difficoltà ha garantito la presenza di due formazioni.

"Ringrazio le istituzioni che hanno subito risposto positivamente alle nostre richieste – dice il presidente del comitato organizzatore degli Europei e dello Skating Club Albinea, Gianluca Silingardi – quando si è trattato di mettere in cantiere questi Europei. Grazie anche ai tantissimi volontari (140) che continuano a esserci ogni volta che serve il loro contributo. Nonostante l’esperienza maturata per eventi simili già portati a Reggio Emilia, come i recenti campionati italiani, ogni volta è sempre più complicato realizzarli, perché le aspettative sono alte".

E oggi arrivano i primi team... "Albinea è la nostra casa e non potevamo non accogliere le squadre proprio qui _ continua Silingardi – l’impianto al Parco Lavezza è l’ideale per preparare al meglio la gara e affinare gli ultimi dettagli".

E vediamo le squadre presenti, partendo dalle juniores con il Precision Team Albinea, quarta agli italiani, che affronterà Monza, Bologna, Holon (campione d’Israele) e Golda Holon, vicecampione.

Tra le senior, nove squadre al via; con Albinea, quarta agli italiani, ecco Bologna campione d’Italia, Monza vice campione d’Italia, Dream Team campione di Germania, Magic Team vice campione di Germania, Black Ravens terzo ai campionati tedeschi, Synchro Dream/ALSJB campione di Francia, Aunis Atlantique Patinage vice campione di Francia e Team Frisk campione di Danimarca.

Otto sono i quartetti cadetti, come i quartetti junior e i quartetti senior; 13 i gruppi junior, 11 i grandi gruppi e 12 i piccoli gruppi.

La cerimonia d’apertura è domani alle 18; alle 19 gareggiano i quartetti cadetti e alle 20,10 è il turno di Albinea junior; venerdì gare dalle 17,30, sabato dalle 14,50 con in pista le ragazze senior di Albinea.

Claudio Lavaggi